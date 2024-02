Calcio Prima e Seconda Categoria | i pronostici | il programma e gli arbitri della 21^ giornata

Le partite del weekend di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tanti big match: inCastelleonese-Sassoferrato Genga, Borghetto-Filottranese, Borgo Minonna-Castelbellino e Olimpia Marzocca-Pietralacroce. Inc’è Argignano-Avis Arcevia VALLESINA, 23 febbraio 2024 – Il rush finale diCategorie prevede partite non banali, aperte a qualunque risultato. Domani, sabato 24 febbraio, si giocano le sfide21^. I temiNel girone B di, il Sassoferrato Genga può dare un segnale importante a tutto il campionato, in caso di risultato positivo in casaCastelleonese. Le inseguitrici tifano tutte le squadra di Fiori e sono impegnate in gare all’apparenza semplici contro le ...