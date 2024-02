Calcio: Nazionale. Amichevole con Bosnia posticipata al 9 giugno

Calcio: Nazionale. Amichevole con Bosnia posticipata al 9 giugno: Il giorno dopo la partenza per la Germania in vista di Euro2024 ROMA (ITALPRESS) - Nell'ambito della definizione del programma di avvicinamento della Nazionale a Euro2024 è stata posticipata da sabato ... sport.tiscali

