Calcio: Nagelsmann, ‘mio padre era un agente segreto e si suicidò quando avevo 20 anni’

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Monaco di Baviera, 23 feb. (Adnkronos) – L’allenatore della nazionale tedesca Julianha parlato apertamente di suo, raccontando che lavorava per l’agenzia di intelligence tedesca e che si è tolto la vita 16 anni fa. “Ripenso spesso a quel giorno”, ha dettoin un’intervista alla rivista Der Spiegel pubblicata. “È stato difficile. Mionon ha lasciato una lettera d’addio, non c’erano spiegazioni”, ha detto, che all’epoca aveva 20 anni e il giorno fatidico frequentava un corso per allenatori. “Ma il modo in cui si è tolto la vita ha reso chiaro che la sua decisione era assolutamente chiara per lui. È una sensazione davvero brutta per la famiglia, ma mi ha aiutato a sapere che voleva assolutamente morire e che non era un grido di aiuto o un segnale. Penso di ...