Calcio | Liverani alla Salernitana | “C’è bisogno di tutti”

Sabatini, Liverani e la Salernitana: "Quota salvezza scende al 3,5% ma il mister deve riuscirci"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“È stato molto importante aver fatto una settimana piena di lavoro, abbiamo lavorato e cercato di conoscerci meglio, cosa fondamentale dato che il tempo è poco. Qualche giocatore ha fatto una settimana intensa e ha dato segnali importanti. C’è possibilità e tempo per, la disponibilità e la volontà dei ragazzi di prendersi la maglia da titolare deve essercii giorni poi ogni settimana cercherò di fare la formazione migliore consapevole che avendo a disposizione cinque cambi chi entra può cambiare la partita ed essere decisivo. Per fare qualcosa di positivo c’èdi, dal primo all’ultimo, a prescindere dal minutaggio che avranno a disposizione”. Così Fabio, allenatore della, ha presentato la sfida di domani contro il ...

