Calcio dilettanti | nella finalissima per il trofeo della Promozione lo Sporting affronterà il Bakia Cesenatico Scandiano elimina Luzzara e ora sogna la Coppa

Calcio dilettanti, futuro a rischio per La Briglia. Il presidente Taiti: ” Senza aiuti costretti a chiudere”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Un gol di Suma col sinistro al minuto 8 ha regalato allola"Minetti" dito in quel di Poviglio ilsfida tutta reggiana, e lofoto la festa a fine gara) nell’ultimo atto se la vedrà colche ha battuto il Faenza per 2-0 (Guagneli su rigore e Lorenzini).dovrebbe giocarsi in un neutro tra circa un mese: a breve arriveranno le ufficialità del Comitato Regionale con luogo e giorno precisi. La finale prevede, in caso di parità nei 90’, i supplementari e gli ...