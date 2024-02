Calcio | De Zerbi | ' con la Roma sarà sfida difficile | De Rossi un amico e ho grande stima'

CBS Analysis - Il Brighton di Roberto De Zerbi: calcio posizionale che chiama protagonismo

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) - "Ottavo di finale di Europa League con la? Al momento il mio sguardo è sulla partita con l'Everton e quella di FA Cup con i Wolves e poi penseremo allae alladi Europa League.sicuramente, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere, contro lao chiunque altro". Lo ha detto il tecnico del Brighton Roberto Dein conferenza stampa in vista del match di Premier League con l'Everton a commento del sorteggio di Europa League con i giallo. "Deè un mio, le nostre figlie sono grandi amiche e horispetto edi lui. Sapevo da ...

Zerbin : Mazzarri a Napoli mi ha dato grandi possibilità, anche grazie a lui sono arrivato qui pronto, è l’occasione giusta per dimostrare di essere da Serie ... (terzotemponapoli)

Milan , Liverpool e Barcellona seguono il tecnico italiano Roberto De Zerbi , ma il Brighton non ha nessuna intenzione di perderlo (pianetamilan)

De Zerbi omaggia De Rossi 'è un amico, ma spero di vincere io': La Roma può attendere, la precedenza ora va alla Premier League anche se Roberto De Zerbi, che con il suo Brighton affronterà ... È un bravo ragazzo, suo padre è un tecnico: mi piace perché vede il ... ansa

Roma-Brighton, De Zerbi: "De Rossi è un amico, ama il calcio come": Un legame, quello tra De Zerbi e De Rossi, che va oltre il calcio, come ha spiegato l’allenatore del Brighton in conferenza: "Daniele è un mio amico, anche le nostre figlie sono grandi amiche, ho ... sport.sky

De Zerbi sul sorteggio con la Roma: "Stimo De Rossi ma...": De Zerbi: "De Rossi ha dimostrato un carattere incredibile" Queste ... perché da giocatore ha dimostrato un carattere incredibile e perché suo padre è un allenatore. Vive il calcio come me, ha un ... corrieredellosport