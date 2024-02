Calcio: De Zerbi, ‘con la Roma sarà sfida difficile, De Rossi un amico e ho grande stima’

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) – “Ottavo di finale di Europa League con la? Al momento il mio sguardo è sulla partita con l’Everton e quella di FA Cup con i Wolves e poi penseremo allae alladi Europa League.sicuramente, ma se vogliamo arrivare lontano in questa competizione dobbiamo vincere, contro lao chiunque altro”. Lo ha detto il tecnico del Brighton Roberto Dein conferenza stampa in vista del match di Premier League con l’Everton a commento del sorteggio di Europa League con i giallo. “Deè un mio, le nostre figlie sono grandi amiche e horispetto e stima di lui. Sapevo da prima che lavorasse ...

L'ex capitano giallorosso: "Penso che Daniele sia entrato con il piede giusto, non era semplice sostituire un tecnico come lo Special One": L'ex capitano giallorosso: "Penso che Daniele sia entrato con il piede giusto, non era semplice sostituire un tecnico come lo Special One" ... gazzetta

De Zerbi sulla sfida tra Brighton e Roma: «Sarà difficile ma per arrivare in fondo dovremo batterli»: De Rossi contro De Zerbi, i sorteggi di Europa League hanno decretato che il destino dei due allenatori italiani si incrocerà negli ottavi di finale. Una doppia sfida, quella tra Roma e Brighton, che ... ilmessaggero

Valencia, tre giorni di lutto per i morti nell'incendio dei due grattacieli: Calcio: De Zerbi, 'con la Roma sarà sfida difficile, De Rossi un amico e ho grande stima' Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Ottavo di finale di Europa League con la Roma Al momento il mio sguardo è sulla ... affaritaliani