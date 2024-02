Calcio coppa toscana seconda categoria Sfuma il sogno del Monterappoli | il Jolly accelera nella ripresa e va in semifinale

Se il CALCIO fosse una fiaba, la vittoria sarebbe andata a La Briglia Vaiano, che pur avendo perso tutto dopo l’alluvione era riuscita ad arrivare in finale ... (sport.quotidiano)

Vescovado 2 Campiglia 4 Vescovado – Inizio traumatico per il Campiglia che si trova sotto di due reti all’11’. Il primo gol è un bellissimo tiro ... (sport.quotidiano)

Chianti Nord 4 A. Piancastagnaio 3 STRADA IN Chianti – Non sono bastati 120’ di gioco ed ai calci di rigore il Chianti Nord prevale per 4-3 ... (sport.quotidiano)