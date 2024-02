Calcio a 5 Grifoni-Audax 1970 | è come uno spareggio

Grifoni-Audax Senigallia può valere un campionato

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ci si gioca una fetta di A2 tra umbri e senigalliesi, sabato 24 febbraio alle ore 15 a Spello SENIGALLIA, 23 Febbraio 2024 – Ci si gioca se non un intero campionato, una buona fetta di esso. E’ il momento del big match del campionato di serie B dia 5, quello tra ilsecondo in classifica e l’prima. Tra le due squadre ci sono 2 punti a vantaggio dei giallorossi senigalliesi che però sabato 24 febbraio nella sest’ultima giornata dovranno rendere visita alla squadra umbra. Si gioca nel palasport di Spello alle ore 15 con diretta nella pagina facebook del. L’, neopromossa rivelazione, ci arriva senza due pedine: Massi e il portiere e capitano Chiarizia, anche quattro reti in stagione, squalificato. Chiarizia aveva segnato, oltre ...