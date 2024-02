Caivano, incidente mortale sull’ex strada sannitica 87: morto un 24enne

Terribile incidente a Caivano, morto 24enne: A cura di Nico Falco 6 Immagine di repertorio Un giovane di 24 anni, di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduto a seguito di un grave incidente… Leggi ... informazione

SAN PRISCO - Schianto al confine tra le province, muore un ragazzo di 25 anni: c'è anche un ferito: 12:37:45 SAN PRISCO. Tragedia a San Prisco per la morte di un ragazzo di 25 anni. A perdere la vita Giovanni Rodovero, vittima di un terribile incidente stradale che si è verificato questa mattina int ... casertafocus

Frontale tra due auto sulla Sannitica Nord. A Caivano un 24enne muore sul colpo: L'impatto è avvenuto lungo la strada statale Sannitica Nord. Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo il 24enne si è scontrata frontalmente con un'altra auto che proveniva dal ... rainews