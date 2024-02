Cagliari | Ranieri | “Il Napoli non è in crisi | dovremo dare il massimo”

Cagliari, Ranieri in conferenza: "Mi ero dimesso, i ragazzi hanno capito. Calzona sa tutto del Napoli"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della partita contro il, il tecnico delClaudioha dichiarato: “Saremo chiamati a uscire dal campo consapevoli di aver dato il 100%. A Udine dovevamo rimettere a posto la nostra mentalità e sono contento della reazione della squadra, specialmente nel secondo tempo. D’ora in poigiocare come pensiamo e senza pensare al nome dell’avversario“.è poi tornato sulle sue dimissioni: “Ero convinto della mia scelta, ma la squadra mi ha fatto capire che era impensabile tirarmi indietro. Lotteremo tutti insieme fino alla fine“. Infine, sul: “La squadra vista contro il Barcellona non è in. Stanno provando a risollevarsi e da parte nostra c’è ilrispetto. A ...

