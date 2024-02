Cagliari-Napoli | Ranieri sicuro delle sue idee | “Con Calzona non cambia nulla”

Cagliari Napoli, due assenti sicuri per Ranieri nel match di domenica all’Unipol Domus

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Claudio, allenatore dei sardi, ha parlato in conferenza alla vigilia di. Che partita si aspetta? Le sue dichiarazioni Domenica ildovrà affrontare la complicata trasferta in terra sarda. Ad attendere gli azzurri ildi Claudio. I rossoblù arrivano da un pareggio in trasferta contro l’Udinese. Il risultato in questione non ha allontanato i sardi dalla zona retrocessione. Ora occupano il diciannovesimo posto in classifica, con sei punti di vantaggio sulla Salernitana ultima. La zona salvezza, che quest’anno vede coinvolte un gran numero di squadre e si prospetta più infuocata che mai, dista soli due punti, che permetterebbero aldi scavalcare Sassuolo e Verona che sono a pari punti in diciottesima posizione (gli ...