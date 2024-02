Cagliari-Napoli, probabili formazioni: Politano c'è, Calzona prepara il turnover

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Sardi alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, partenopei che vivranno...

La SSC Napoli ha pubblicato il consueto report dell'allenamento odierno in vista della sfida contro il Cagliari L'articolo Napoli , il report in vista ... (forzazzurri)

Victor Osimhen potrebbe saltar la sfida con il Cagliari : l’attaccante del Napoli oggi si è allenato a parte Victor Osimhen in dubbio per la sfida del ... (calcionews24)

Cagliari-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming: Cagliari-Napoli sfida valida per la 26esima giornata di Serie A. Sardi alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza, partenopei che vivranno il debutto di. calciomercato

SKY - Osimhen in campo contro il Cagliari: nessun allarme per l'influenza: Victor Osimhen si è limitato a del lavoro in palestra perché deve smaltire dei postumi influenzali, ma la sua presenza in Cagliari-Napoli non è in dubbio. Non c'è influenza che tenga: Victor Osimhen ... areanapoli

Ranieri contro Calzona, gli opposti si toccano nella sfida di Cagliari: A 55 anni Francesco Calzona debutta su una panchina di serie A. Per la verità, quello di domenica a Cagliari - dove il terzo tecnico stagionale del Napoli ha lavorato come vice di Di ... ilmattino