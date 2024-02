Cagliari-Napoli domenica 25 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming

Secondo quanto riportato da Ansa il Cagliari potrà contare sulla presenza di Nahitan Nandez per la sfida contro il Napoli . Per la sfida di campionato … ... (forzazzurri)

Zola: "Inspiegabile aver messo Zielinski fuori lista Uefa, è un autogol clamoroso": "Cagliari-Napoli La sfida che non vorrei mai veder giocare". Parola di Gianfranco Zola, uno che la storia l'ha scritta sia in Sardegna che in Campania. A Il Mattino Magic Box parla della situazione ... tuttonapoli

A Cagliari pazzi di Gaetano: "Il tassello salvezza! Si è inserito alla perfezione": Gianluca Gaetano, a maggio 24 anni, nato a Cimitile, piccolo comune di poco più di 7mila abitanti vicino a Nola in provincia di Napoli. Cresciuto nel ASD Future Boys del suo paese, dove la sua ... tuttonapoli

Cagliari-Napoli, ultime di formazione: Ngonge non ce la fa, Traorè e due novità in difesa: Attese novità di formazione in vista di Cagliari-Napoli, partita valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domenica 25 febbraio, con fischio d'inizio ... areanapoli