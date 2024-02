Cagliari | conferenza Ranieri | «Dobbiamo lottare uniti»

LIVE | Cagliari-Napoli, parla Ranieri: segui la conferenza stampa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Claudio, allenatore del, ha parlato instampa a due giorni dalla gara contro il Napoli Claudio, allenatore del, ha parlato instampa a due giorni dalla gara contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: INFORTUNATI – «Shomurodov piano piano sta riprendendo a parte e qualcosa con il gruppo, idem Oristanio. Sulemana ha avuto un risentimento e fa differenziato. Hatzidiakos e Mancosu non sono disponibili» SQUADRA – «Dopo la Lazio mi sono dimesso, i ragazzi l’hanno capito e hanno reagito. Sono contento del secondo tempo di Udine» PAURA – «Non ci siamo dati per battuti,giocare queste ultime gare senza guardare il nome dell’avversario. Affrontiamo il Napoli che non è in crisi, magari non riesce quello che ...

