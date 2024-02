Caffè a 50 centesimi se ti porti la tazzina da casa | l’iniziativa di un bar in Molise

Se porti la tazza, il caffè lo paghi 50 centesimi: l'iniziativa anti-spreco del bar in Molise

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilcosta solo 50in un bar del. A condizione che il cliente silada. Un’iniziativa curiosa quella di un bar di Venafro, in provincia di Isernia, che da qualche giorno dà la possibilità ai propri clienti muniti didi prendere ila un prezzo decisamente conveniente. Oltre al risparmio economico, spiega il titolare, questa decisione è importante dal punto di vista dell’impatto ambientale. Il proprietario infatti invita esplicitamente a non usare né plastica né cartone, ma le normalissime tazzine di ceramica che chiunque possiede a. “Abbiamo fatto questa scelta per abbattere i costi e gli sprechi – racconta Moreno Spada, barista e titolare del locale insieme a Ida Di Ciacco, ai ...