Busta paga | aumenti record nel 2024 | per chi e di quanto cresce lo stipendio

Contratti, per gli statali 160 euro in più al mese in busta paga

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per i dipendenti statali sono in arrivoinda. Il rinnovo dei contratti per il triennio 2022-porterà nelle tasche dei dipendenti pubblici un importante aumento, come testimoniato dal rapporto semestrale dell’Aran sulle retribuzioni di oltre 3 milioni di lavoratori. Gli stipendiranno, in media, del 6,2% grazie alle risorse stanziate – quasi 10 miliardi – dall’ultima manovra. Cifre più alte rispetto al passato: negli ultimi due rinnovi la crescita inera stata del 3,5% e del 4%, ma a fronte di un’inflazione molto più bassa di quella registrata in questo triennio.aumentano gli stipendi degli statali Secondo i calcoli di Aran, gli ...

