Bundesliga 2023 2024 | il Bayer Leverkusen batte 2-1 il Mainz e prosegua la sua marcia

Diretta Bayer L. - Mainz 05 (2-1) Bundesliga 2023

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilnon si ferma più e con la quarta vittoria consecutiva – in attesa della partita deln Monaco – allunga a +11 in classifica. La squadrad di Xabi Alonso nell’anticipo della ventitreesima giornata2-1 il. Al terzo minuto è Granit Xhaka a sbloccare il risultato con un tiro da fuori area che prende una traiettoria che inganna completamente l’estremo difensore Zentner e si infila alle sue spalle. La reazione della formazione ospite è però immediata, con una punizione dalla trequarti che finisce sulla testa di Widmer. L’ex Udinese fa sponda al centro e Kohr arriva prima di tutti per la rete dell’1-1. Zentner torna protagonista nella ripresa, quando la combina ancora più grossa nel momento in cui al 68° Andrich tira dalla lunga distanza e perde il pallone tra le mani nel ...