Bucciantini | «Inter | sono grato a Calhanoglu! Nessuna arroganza»

Bucciantini: “Inter, il vero capolavoro di Inzaghi ha un nome e un cognome”

Nel suo intervento per Radio Sportiva, Marco Bucciantini ha risposto anche a una domanda su Hakan Calhanoglu, definendolo il vero numero 10 dell'Inter – Marco Bucciantini elogia Hakan Calhanoglu, che continua a incantare nel centrocampo dell'Inter: «Non mi sembra arrogante, ha misura quando parla. È migliorato molto in questo nuovo ruolo, bravo anche l'allenatore per averlo messo lì. Sa governare bene il ritmo della partita e gestire le linee di passaggio. In quel ruolo ha più possibilità di giocare. Gli applausi perché ci ha ricordato che un 10 è fondamentale in campo. Una volta i 10 li vedevamo più avanti, ora li vediamo davanti alla difesa».