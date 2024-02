BTP Valore | tassi minimi fino al 4% | tutti i dettagli dell’emissione

BTp Valore: rendimento minimo garantito al 3,25% fino al terzo anno, poi 4%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tutto pronto per la terza emissione del BTP, la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail), lanciata lo scorso anno dal Tesoro. Oggi il ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha infatti comunicato icedolarigarantiti per la terza emissione del BTP, la famiglia di titoli di Stato riservata esclusivamente ai risparmiatori individuali e affini (retail): 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno; 4% per il 4°, 5° e 6° anno. Al termine del collocamento verranno annunciati icedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura. Le caratteristiche della nuova emissione La nuova emissione avrà luogo da lunedì 26 ...