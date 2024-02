Btp Valore | nuova emissione per piccoli risparmiatori | tasso crescente fino al 4%

Btp Valore dal 26 febbraio 2024: cedole ogni 3 mesi, tasso minimo al 3,25% e poi al 4% più premio fedeltà

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –del Btpdal 26 febbraio al primo marzo. A comunicare la terza uscita dell'obbligazione è il ministero dell'Economia e delle Finanze. Ilcedolare minimo garantito sarà del 3,25% per il primo, secondo e terzo anno per arrivare al 4% al quinto e sesto anno. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'. Il Btp, dedicato esclusivamente ai, prevede cedole nominali pagate trimestralmente e una scadenza di 6 anni con un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito. Il Btp ...