Btp Valore febbraio 2024 | cosa si rischia e a chi conviene

Btp Valore dal 26 febbraio 2024: cedole ogni 3 mesi, tasso minimo al 3,25% e poi al 4% più premio fedeltà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23– Convenienti per chi ha liquidità da investire a rendimento garantito, per chi vuole “compensare” investimenti a rischio e per chi gradisce un frequente flusso di cedole. E’ entrata nel vivo oggi – con la comunicazione da parte del Tesoro dei rendimenti minimi che sono stati fissati al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per gli ultimi 3 a cui si aggiunge il premio finale extra dello 0,7% – la terza operazione Btp, che verrà collocato dal 26al 1 marzo. La principale innovazione di questa nuova emissione del Btpè rappresentata dal fatto che i risparmiatori riceveranno, per la prima volta in un titolo di Stato, cedole trimestrali. Btpsie quando? Sotto il ...