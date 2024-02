Brutto e in crisi, ma il calcio italiano domina in Europa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Portare la quinta squadra nella prima edizione della nuova super Champions League a format allargato non è più un sogno. L'Italia sta volando in, confermando tutto quanto di buono fatto nella passata stagione conclusa con le tre finali (perse) nelle tre competizioni e con ben 5 semifinaliste distribuite tra Champions,e Conference League. Può sembrare un paradosso, ma proprio nel momento in cui il gap tra il nostroe quello top a livello continentale si sta ampliando, questione di appeal commerciale e di diritti televisivi, in campo la differenza non si vede. Alla fine della tornata europea, che comprendeva le gare d'andata degli ottavi di finale della Champions League e i playoff die Conference League, la Serie Ail ranking stagionale che regalerà uno slot ...

FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 26: è uscita bene da un periodo di crisi e quindi ora è ancora più pericolosa. Il Verona sta strappando punticini qua e là ma non è abbastanza, la posizione in classifica preoccupa e bisogna in un modo o ... calcionews24

Gazzetta elogia le italiane: "Tutte bene in Europa, anche il Napoli crede ai quarti": Una stagione complessivamente promettente per l’Italia che è in corsa in tutte le coppe come l’anno scorso. In Champions, l’Inter è stata superiore all’Atletico, la Lazio spera di approfittare della c ... tuttonapoli

La più brutta campagna elettorale Usa degli ultimi decenni è a un punto di non ritorno. Forse: "Sul fronte democratico, molti big sono convinti che se le elezioni si svolgessero oggi, Biden perderebbe la rivincita con Trump" ... ilfattoquotidiano