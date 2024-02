Bruciato un manichino con le sembianze di Meloni Mattarella | “Intollerabile violenza”

Manichino con sembianze di Giorgia Meloni bruciato ieri a Roma, Mattarella: "Solidarietà"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 –uncon ledella presidente del Consiglio Giorgia. L’episodio è avvenuto ieri a Roma: nella Capitale si è svolta a Montesacro, come ogni anno, la commemorazione per la morte di Valerio Verbano, militante della sinistra extraparlamentare ucciso nel 1980. Il corteo, come di consueto, ha attraversato il quartiere e avrebbe lasciato sul percorso scritte e insulti diretti alla premier Giorgia, in cui è statouncon ledella premier. Oltre alla solidarietà proveniente dalla compagine di Governo, sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio. Parlando ad una delegazione di studenti giunta al Quirinale, il Capo ...