Bruciati settanta milioni. Scommesse e giochi on line: il fenomeno è preoccupante

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Irene Puccioni EMPOLI L’azzardo in città è una torta sempre più grande, che cresce di dimensioni, e la fetta dei volumi giocati fisicamente e onè in costante aumento. Lo dicono i numeri diffusi da Filippo Torrigiani, consulente della commissione parlamentare antimafia, nei quali mancano (perchè non ancora disponibili) quelli degli apparecchi, ossia slot e Vlt (Video lottery terminal), che generano volumi di gioco impressionanti. A Empoli, nel 2023, il gioco telematico ha avuto una vistosa impennata. Si parla di quasi 10di euro in più rispetto all’anno precedente. Si è infatti passati da 34.381.593 euro nel 2022 a 43.998.724 dello scorso anno. Una differenza che la dice lunga su un’emergenza sociale che alimenta un altroaltrettanto drammatico, quello della povertà: più peggiora la qualità della vita e più si ...