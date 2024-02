Serie A, brividi a San Siro: per Milan-Atalanta quote sul filo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cinque vittorie consecutive in campionato, più il successo in Coppa Italia proprio sul, a inizio gennaio. Il biglietto da visita...

Milan-Atalanta, «1» a quota 2.37. Il colpo esterno dei bergamaschi a 2.85 su Betaland: ROMA - Scontri diretti per la zona Champions League nella 26ª giornata di Serie A. Domenica 25 febbraio l’Atalanta deve blindare il quarto posto in classifica, ma in casa del Milan sarà molto difficil ... insideroma

Serie A, brividi a San Siro: per Milan-Atalanta quote sul filo: Il fattore campo è dalla parte di Pioli e i suoi che a San Siro partono però a un sostanzioso 2,40 su Planetwin365; Gasperini ci riprova dopo il blitz del mese scorso, stavolta a quota 2,85, con il ... agipronews

I sorteggi di Europa League in diretta | Con chi giocheranno Milan, Roma e Atalanta agli ottavi: Il sorteggio a Nyon per gli ottavi di Europa League in diretta dalle 12. Milan e Roma proseguono il loro cammino dopo aver superato gli spareggi contro Rennes e Feyenoord. L’Atalanta è testa di serie ... corriere