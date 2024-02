Bretzel fatti in casa | La ricetta originale Facile e buonissima!

Huffpost weekend: tra muse, storie d'altri tempi, e due ricette salate per le Feste (di N. Moncalero)

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilè un delizioso pane tedesco, del Sud Tirolo, saporitissimo e dal bel colore bruno. Inconfondibile nella sua forma che in qualche modo ricorda un cuore annodato, è morbidissimo all’interno, croccantino fuori, perfetto per accompagnare un tagliere di salumi e formaggi. In Italia, capita spesso di trovarlo nelle fiere di paese o nei mercatini alimentari internazionali delle grandi città. A renderli così caratteristici, oltre al gusto e alla forma, sono gli immancabili fiocchi di sale che li decorano. A me piacciono tantissimo, soprattutto quando sono spessi e soffici e ho scoperto che farli innon è affatto difficile, anzi! Certo, dovremo rispettare i tempi di lievitazione e di riposo, ma al termine del nostro lavoro la soddisfazione sarà grandissima. Prima di infornali, poi, dovremo sbollentarli in acqua calda in modo da renderli ...