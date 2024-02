Brescia-Reggiana: tre dubbi per Maran, Cistana e Borrelli non ce la fanno

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Messo in cassaforte il punto strappato alla fine del recupero in casa della Sampdoria, ilsi appresta ad affrontare un “esame” che potrebbe fornire indicazioni molto importanti per il futuro stagionale della squadra di. Domani, fischio d’inizio alle 14, arriverà infatti al “Rigamonti” la. Un avversario certamente temibile, che nell’ultima trasferta ha fermato nientemeno che la Cremonese sul pari, ma che, nello stesso tempo, è reduce dalla sconfitta interna con la pericolante Ternana. Proprio dall’esito del confronto con i granata si potrà capire se le Rondinelle possono alzare l’asticella e pensare con convinzione ad un posto nei playoff oppure se il loro obiettivo rimane quello di mettere al più presto al sicuro la salvezza e continuare a guardarsi innanzitutto alle ...

La Reggiana di Nesta ha trovato a Bolzano una vittoria pesantissima che la tira fuori dalla zona retrocessione e mantiene il tecnico ex Frosinone saldo in ... (infobetting)

Gara valida per la ventiseiesima giornata Serie B 2023/2024. I lombardi sperano di rientrare ancora nella lotta per i playoff, mentre gli emiliani pensano a ... (sport.periodicodaily)

Brescia-Reggiana: tre dubbi per Maran, Cistana e Borrelli non ce la fanno

QS - Reggiana, niente Brescia per Romagna. Venduti quasi 600 biglietti: "Niente Brescia per Romagna. Venduti quasi 600 biglietti", titola il Quotidiano Sportivo. Mister Nesta non avrà Romagna e Crnigoj per la sfida con il Brescia, ma potrà contare sul recupero di Bianco. tuttob

