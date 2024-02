Brescia-Reggiana e Cittadella-Catanzaro | Serie B | tv | formazioni | pronostici

Serie B: tre partite in una settimana

(Di venerdì 23 febbraio 2024)sono valide per la ventiseiesima giornata del campionato diB: dove vederle in tv e in streaming, probabiliPer ili playoff sono lì ad un passo. Ad un punto per meglio dire. Ma ladi Nesta è una squadra comunque in forma in questo momento, una di quelle che possono anche vincere contro chiunque e perdere contro chiunque. Il pronostico di questa sfida è assai più difficile del previsto e anche i precedenti di certo non aiutano. Una cosa è certa: negli ultimi cinque incroci entrambe hanno sempre segnato, quindi è assai probabile che succeda così anche questa volta. Nesta della(Lapresse) – Ilveggente.itCinque sconfitte di ...

Gara valida per la ventiseiesima giornata Serie B 2023/2024. I lombardi sperano di rientrare ancora nella lotta per i playoff, mentre gli emiliani pensano a ... (sport.periodicodaily)

Brescia, 23 febbraio 2024 – Messo in cassaforte il punto strappato alla fine del recupero in casa della Sampdoria, il Brescia si appresta ad affrontare un ... (sport.quotidiano)

Il Giorno - Brescia-Reggiana: i dubbi di Maran. Cistana e Borrelli non ce la fanno: "Brescia-Reggiana: i dubbi di Maran. Cistana e Borrelli non ce la fanno", titola Il Giorno. Le Rondinelle al bivio della stagione: una vittoria potrebbe consolidare le ambizioni in chiave playoff. tuttob

Brescia-Reggiana: tre dubbi per Maran, Cistana e Borrelli non ce la fanno: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

QS - Reggiana, niente Brescia per Romagna. Venduti quasi 600 biglietti: "Niente Brescia per Romagna. Venduti quasi 600 biglietti", titola il Quotidiano Sportivo. Mister Nesta non avrà Romagna e Crnigoj per la sfida con il Brescia, ma potrà contare sul recupero di Bianco. tuttob