Rapina da 300mila euro alla gioielleria Rossana: picchiato il figlio della titolare, i banditi fuggono sparando

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – In due, con volto travisato e pistola in pugno,no una gioielleria portando via un bottino del valore di circa. E' accaduto a. Intorno alle 19, i due uomini hanno fatto irruzione all’interno di un negozio di via X Giornate e, dopo aver minacciato con una pistola scacciacani un dipendente,

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – In due, con volto travisato e pistola in pugno, rapinano una gioielleria portando via un bottino del valore di circa 300mila ... (calcioweb.eu)

Brescia , 23 febbraio 2024 – Momenti di grande paura e violenza questa sera a Brescia : in due, con volto travisato e pistola in pugno, Rapina no una ... (ilgiorno)

Brescia , 23 febbraio 2024 – Momenti di grande paura e violenza questa sera a Brescia : in due, con volto travisato e pistola in pugno, Rapina no una ... (ilgiorno)

Brescia, rapina da 300mila euro e fuga tra gli spari: (Adnkronos) - In due, con volto travisato e pistola in pugno, rapinano una gioielleria portando via un bottino del valore di circa 300mila euro. E' accaduto a Brescia. Intorno alle 19, i due uomini ... reggiotv

Rapina da 300 mila euro in una gioelleria del centro di Brescia: Brescia. Nel tardo pomeriggio di questo venerdì 23 febbraio due banditi vestiti di nero con addosso caschi integrali hanno rapinato la gioielleria “I gioielli di Rossana” in via X Giornate. Si sono ... quibrescia

Brescia, assalto in gioielleria all’ora dello shopping: un ferito. I ladri sparano (a salve) per fuggire in monopattino: BRESCIA. Rapina a mano armata in pieno centro a Brescia all’ora dello shopping. Intorno alle 18 due malviventi arrivati a bordo di un monopattino hanno svaligiato la gioielleria Rossana, sotto i porti ... msn