Brennero, 60cm neve: chiusa autostrada

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 19.45 Nevica in tutto il Trentino oltre i 1.200 metri di quota. Gli accumuli variano dai 25 ai 60 centimetri sui passi in particolare sul San Pellegrino dove nel fine-settimana si terrà il SuperG di Coppa del mondo femminile.per pericolo valanghe la strada statale 641di passo Fedaia in località Diga. Il Servizio gestione strade della Provincia ha attivato diversi punti di controllo per la verifica delle dotazioni invernali obbligatorie dei mezzi in transito. Resta chiuso il valico delsull'A22. Uscita a Vipiteno.

