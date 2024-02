Bremer Juve | il Manchester United prepara l’assalto al brasiliano

Bremer Juve, il Manchester United fa sul serio! Via per queste cifre

Tuttosport - Juventus, il Manchester United fa sul serio per Bremer: 'Il club ascolta offerte da 60-70 milioni': Gleison Bremer rappresenta un pilastro fondamentale della difesa della Juventus, un fatto che è stato evidenziato chiaramente durante la partita di sabato scorso a Verona, la prima in campionato che ... ilbianconero

PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Nessuno come l'Inter. Serve più Milan": “La missione della Juve” - Allegri per il secondo posto scatena Vlahovic e Rabiot. “Un primato in Europa” - Nessuno come l’Inter: nel 2024 ha soltanto vinto. tuttonapoli

Rassegna stampa – Non si cambia! La Juventus verso il 3-5-2: Tuttosport Anche per il giornale di Torino, la Juventus è argomento in prima pagina, dove giganteggia la figura di Glaison Bremer. Il centrale difensivo bianconero tornerà al suo posto dal 1' minuto ... juvenews.eu