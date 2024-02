Bourigeaud | tripletta al Milan… e ladri in casa!

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Benjamin, autore di unaal Milan, ha subito una rapina in casa mentre giocava contro i rossoneri Quella di ieri sera sarà una serata che Benjamindifficilmente dimenticherà: il centrocampista del Rennes ha segnato unacontro il Milan in una vittoria che però non ha permesso ai francesi di qualificarsi agli ottavi di Europa League. Intanto, mentre lui era in campo, casa sua è stata vittima di una rapina: come riportato dalla polizia della città francese, il bottino deiè di alcune migliaia di euro.