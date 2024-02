Bourigeaud, oltre il danno la beffa: svaligiata casa durante Rennes-Milan

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilè fuori dall’Europa League e la stagione rischia di concludersi senza grosse soddisfazioni. I francesi non sono stati in grado di ribaltare il 3-0 dell’andata contro ile la sfida si ritorno si è conclusa sul 3-2. Uno dei protagonisti è stato Benjamin, autore di una bella tripletta.illa. Il calciatore delè stato vittima di una brutta disavventura: ladel centrocampista è statamentre lui era in campo al Roazhon Park contro la squadra di Stefano Pioli. I calciatori sono sempre più vittime di furti nelle abitazioni, soprattutto nel corso delle partite. L'articolo CalcioWeb.