Botte alla fermata del bus. Alunni violenti rischiano sospensione e lavori utili

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La rissa tra due ragazzini che frequentano la scuola media di viale della Resistenza (ora provvisoriamente trasferita a Palazzo Mazzini Marinelli in centro storico per consentire idi ammodernamento dell’edificio in zona Ippodromo) avvenuta mercoledìdel bus di via Finali dopo il suono dell’ultima campanella, è stata presa molto sul serio dal dirigente scolastico Donato Tinelli, che già ieri mattina ha voluto fare chiarezza su quanto accaduto. "Mi sono recato nelle varie aule, confrontandomi con tutti gli– ha commentato il dirigente – perché è vero che i fatti si sono svolti fuori da scuola, ma hanno comunque riguardato due nostri studenti che, con la collaborazione di tutti, sono stati velocemente individuati". Per affrontare la questione verrà convocato un consiglio di classe ...