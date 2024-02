Boston riparte forte, OKC batte i Clippers, Jokic e Doncic super

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cade Cleveland, bene New York, Fontecchio sigla 14 punti ma Detroit ko NEW YORK (STATI UNITI) -e Oklahoma City ripartono, bene anche Denver e New York, i Warriors piegano i Lakers. Archiviata la sosta per l'All Star Game,la Nba. A Est i Celtics riprendono da dove avevano lasci