Borse | Milano prima della classe con risiko bancario

Borse caute, Milano la migliore con febbre da risiko bancario

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Piazza Affari brillano Mediobanca e Generali sull’ipotesi di un’operazione con Unicredit. In calo il petrolio, spread in area 144 punti

Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,8%: Le Borse europee proseguono positive dopo l'avvio di Wall Street ... L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Sale Milano (+0,8%), spinga dagli scenari sul risiko bancario che vedono come attori ... ansa

ICEBERG apre la Milano Fashion Week 2024: In passerella sono indossati con borsa coordinata e calzature con tacco, per diventare l’essenza stessa del look. Sono pensati con pattern scozzese e zip in metallo, invece, per richiamare l’iconica ... alfemminile

Big Mama all’Onu contro body shaming e bullismo: ecco il discorso completo: A 18 anni si trasferisce a Milano grazie una borsa di studio all’università. Inizia ad indossare abiti attillati, a sentirsi più bella del solito, ma ancora ad avere paura dello sguardo delle persone. gay