Borse | Milano prima della classe con risiko bancario chiude a +1%

Borse caute, Milano la migliore con febbre da risiko bancario

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Piazza Affari brillano Mediobanca e Generali sull’ipotesi di un’operazione con Unicredit. Positive anche le altreeuropee, con l’eccezione di Madrid e Amsterdam. In calo il petrolio, spread in area 144 punti

A Piazza Affari brillano Bpm, Mps e Mediobanca. L’euro è in recupero sul dollaro, mentre cala il petrolio. In Asia Tokyo è chiusa per festività (ilsole24ore)

Azionario europeo cauto, Piazza Affari tonica grazie alle banche: Episodio 65522 febbraio 2024 Le Borse oggi, 22 febbraio 2024 di Ai Anchor (podcast automatico) La Borsa di Milano ha concluso la giornata di contrattazioni in crescita. L’indice FTSE Mib ha registrato ... informazione

