Borse caute | Milano la migliore con febbre da risiko bancario

Borse, prosegue il rally. A Milano scatta Mediobanca

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A Piazza Affari brillano Bpm, Mps e Mediobanca. L’euro è in recupero sul dollaro, mentre cala il petrolio. In Asia Tokyo è chiusa per festività

Dopo la doccia fredda dell’inflazione Usa superiore alle attese, la preoccupazione per i tassi continua a tenere sotto scacco i mercati azionari. Petrolio in ... (ilsole24ore)

Le Borse di oggi, 23 febbraio. Listini cauti, il Pil tedesco si conferma in calo: MILANO – Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. Sui mercati si attenua l’euforia registrata ierin scia alla pubblicazione dei conti di Nvidia che hanno fatto correre Wall Street. I mercati ... repubblica

Borse Europa partono caute in attesa dell’indice Ifo: L’indice Euro Stoxx 50 si trova dopo pochi minuti di scambi in rialzo dello 0,1%, mentre a Piazza Affari l’indice Ftse Mib mostra al momento un progresso dello 0,5% in area 32.500 punti. Poco mossi il ... borse

Borsa chiusura 22 febbraio: il boom di Tenaris spinge Milano ancora più su e Nvidia dà sprint al Nasdaq: Un’altra giornata di gloria per le Borse e per Piazza Affari (+1% ... Amsterdam +1,27%. Sono più caute Londra +0,3% e Madrid +0,28%. Wall Street, Nvidia spinge S&P 500 a livelli record Oltreoceano ... firstonline.info