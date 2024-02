Borsa: Milano sale piano (+0,4%), bene Mediobanca e Banco Bpm

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,06% a 32.356 punti tra scambi brillanti per oltre 3,37 miliardi di euro, il valore ... (quotidiano)

Avvio leggermente positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib sale dello 0,24%, l' Ftse All share dello 0,23%. (quotidiano)

Borsa: avvio in marginale crescita per Milano, poco mossa l’Europa: La Borsa di Milano parte in aumento: il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,24%, a 32.428 punti. Nel listino principale in risalto i bancari Banco Bpm (3,94%), Mediobanca (+2,44%), Banca Monte dei ... liguria.bizjournal

Borsa: Milano sale piano (+0,4%), bene Mediobanca e Banco Bpm: Piazza Affari nei primi scambi conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con le banche a spingere il listino. Banco Bpm cresce infatti dello 3,5%, Mediobanca del 2,3%, ... ansa

Borsa: Asia positiva con corsa Nvidia, Tokyo (+2%) ai massimi: (ANSA) - MILANO, 23 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in rialzo dopo i conti e il boom a Wall street di Nvidia, il gigante statunitense dell'intelligenza artificiale. La Borsa ... notizie.tiscali