Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,07% - Notizie - Ansa.it

Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,8%: Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0834 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Sale Milano (+0,8%), spinga dagli scenari sul risiko bancario che vedono come attori Mediobanca (+4,4%), ... ansa

ICEBERG apre la Milano Fashion Week 2024: In passerella sono indossati con borsa coordinata e calzature con tacco, per diventare l’essenza stessa del look. Sono pensati con pattern scozzese e zip in metallo, invece, per richiamare l’iconica ... alfemminile

Borsa: Milano chiude in rialzo dell’1,07%: MILANO, 23 FEB – La Borsa di Milano chiude in netto rialzo. L’ultimo indice Ftse Mib guadagna l’1,07% a 32.700 punti. lasicilia