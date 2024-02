Borsa: l'Europa positiva dopo Wall Street, Milano +0,8% - Ultima ora - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le Borse europee proseguono positivel'avvio di. Sui mercati torna l'ottimismo sulla crescita economica globale, mentre si attendono segnali sul fronte dell'allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0834 sul dollaro. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Sale(+0,8%), spinga dagli scenari sul risiko bancario che vedono come attori Mediobanca (+4,4%), Generali (+3,2%) e Unicredit (+1,4%). Nel Vecchio continente sono positive anche Parigi (+0,6%) e Francoforte (+0,2%). Deboli Madrid (-0,2%) e Londra (-0,02%). I principali listini sono spinti dal comparto informatico (+0,6%),l'annuncio di un programma di investimenti da parte di Nvidia. Acquisti anche per le auto (+1,1%), le banche (+0,8%), in un contesto di tassi ...

