Borsa: l'Europa parte fiacca, Londra +0,2% - Italia-Mondo

doValue scende in Borsa dopo aver chiuso il 2023 in perdita: Si muove in territorio negativo doValue, che si attesta a 2,38 euro, con un calo del 3,64%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,303 e ... teleborsa

Ferrari, compenso del CEO Vigna sale a 6,7 milioni di euro nel 2023: (Teleborsa) - Ferrari, casa automobilistica italiana che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che il compenso totale del CEO Benedetto Vigna per il 2023 è stato a pari a 6,69 milioni di euro, in ... teleborsa

Borsa: l'Europa parte fiacca, Londra +0,2%: Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di giornata: Londra e Amsterdam salgono dello 0,2%, con Parigi positiva dello 0,1%. Piatta all'apertura Francoforte, mentre Madrid ... ansa