Borsa: l'Europa calma dopo Ifo tedesco, Londra +0,1% - Notizie - Ansa.it

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Mercati azionari del Vecchio continente piatti, con Milano che resta di qualche frazione lamigliore in aumento dello 0,6%. Francoforte è piatta e Parigi sale dello 0,1%.l'indice Ifoin linea con le previsioni degli analisti, gli operatori sembrano sempre attendere segnali più chiari dalle banche centrali sui tempi della riduzione dei tassi. Qualche tensione sui titoli di Stato, con il rendimento sul Btp a 10 anni che sale di quattro punti base al 3,94%. Trattandosi di un movimento generalizzato dei bond europei, lo spread con il Bundnon corre, salendo comunque a 147 punti base. Euro solido a quota 1,08 contro il dollaro. In questo clima, in Piazza Affari corre sempre il settore del credito, con Mediobanca e Banco Bpm in rialzo del 4%. Mps sale di oltre tre punti percentuali a 3,78 euro, con ...