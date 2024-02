Un bonus in denaro per chi chiama il figlio come il patrono della città: scoppia la polemica a Matera

Bonus in denaro a chi chiama il figlio Eustachio: scoppia la polemica a Matera (Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Sta suscitando molto scalpore l'iniziativa dell'associazione Maria Santissima della Bruna lanciata a Matera, che offre un piccolo contributo economico a tutti i genitori che decideranno di dare al loro figlio il nome di Eustachio, cioè il santo patrono della città. Perché questa strana iniziativa? Poiché il nome Eustachio è caduto ormai in disuso e sono pochissime le persone che lo scelgono per i loro figli. L'associazione ha provato così a rendere nuovamente popolare il nome, proponendo un piccolo contributo economico, ma l'iniziativa ha suscitato molte polemiche in città. L'iniziativa dell'associazione Nel post informativo sulla pagina Facebook della Festa della Bruna si legge che l'intento è "recuperare e promuovere le tradizioni locali, oltre che la devozione nei confronti ...

