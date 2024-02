Bonus Cicogna e accredito sul conto | quando arriva? Lo chiarisce l’INPS in un messaggio

Bonus Cicogna 2023, a chi spetta e come richiedere il contributo Inps entro il 31 ottobre

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il 20 febbraio 2024ha annunciato la pubblicazione online delle graduatorie del concorso per l’erogazione del2023. La famiglie con bambini nati o adottati nel 2022 che hanno inoltrato domanda di2023 possono ora conoscere il posizionamento in graduatoria.ilper le famiglie con figli (Informazioneoggi.it)Il2023 è erogato in favore di bambini nati o adottati nel 2022 ed è riservato a dipendenti del Gruppo Poste Italiane e ai dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici nonché ai pensionati già dipendenti ex IPOST. La domanda di richiesta della misura dovrà essere stata presentata telematicamente – tramite sito INPS – dal 1° agosto al 31 ...