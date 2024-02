Bonomi: 'Servirebbe un patto, difficile con sindacati divisi'

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Da quando sono diventato presidente di Confindustria, nel 2020, ho lanciato l'idea di un grandeper l'Italia. Conteneva al suo interno anche i temi della sicurezza: sono quattro anni che sto aspettando che qualcuno si sieda al tavolo". Il presidente di Confindustria, Carlo, lo sottolinea commentando - intervistato a SkyTg24 - il richiamo a responsabilità anche delle imprese fatto dal leader della Cgil, Maurizio Landini, dopo l'incidente nel cantiere di Firenze. Quello della sicurezza è solo uno dei punti per un eventuale tavolo, più ampio, tra parti sociali. "La verità è che ogni sigla sindacale, a turno - dice il leader degli industriali - ha pensato di avere maggiori benefici dal Governo pro tempore (il Conte uno, poi il Conte due, poi Draghi e adesso Meloni) piuttosto che implementare le relazioni industriali. E anche recentemente il ...

