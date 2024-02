Boltiere: procedono con slancio i lavori per la circonvallazione ovest

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Proseguono a ritmo serrato iper la realizzazione delladi. Un’opera come ricordato da più parti storica per, e realizzata grazie al contributo ottenuto dall’attuale amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Osvaldo Palazzini. Il 30 ottobre scorso, la società Bergamelli di Nembro ha iniziato idi realizzazione. Oggi dopo i primi 3 mesi e mezzo, isecondo i piani. Allo stato attuale risulta essere stata sbancata tutta la porzione del tracciato che va dal lato sud di, verso il comune di Pontirolo Nuovo, fino all’intersezione con la ex strada provinciale 184, verso quindi Brembate. Sempre nel suddetto tratto sono stati predisposti tutti i passaggi per i ...