Bologna Verona | dove vederla | orario e probabili formazioni

Bologna-Verona: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Dall’Ara andrà in scena la sfida di Serie A tra. I rossoblù sono a caccia di altri punti per continuare a sognare l’Europa dopo la vittoria contro la Lazio. Dall’altra parte i veneti cercano punti salvezza e dopo il pari con la Juve hanno tanto entusiasmo. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle, l’vedere il match. Le(4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Aebischer, Saelemaekers; ...

