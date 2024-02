Bologna-Verona 2-0 | gol di Fabbian e Freuler | rossoblu soli al quarto posto

Bologna - Verona (2-0) Serie A 2023

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Ilbatte ilper 2-0 nel match valido per la 26esima giornata, sale da solo ale continua a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Ihanno 48 punti e staccano almeno provvisoriamente l'Atalanta, che è a quota 45 in attesa della sfida di domenica sul campo del Milan. Il, fermo a 20 punti, rimane in piena zona retrocessione. Il match al Dall'Ara si apre con un imprevisto. L'arbitro Abisso finisce k.o. dopo una manciata di minuti per infortunio: tocca alufficiale Campione dirigere la gara. La sfida non decolla e ilè abile a sfruttare la chance da palla inattiva al 27'. Montipò esce male sul corner, la palla rimane viva in area ...